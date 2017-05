JPMorgan belässt Morphosys auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach Zahlen auf "Neutral" belassen.Das Biotechnologie-Unternehmen habe im ersten Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Donnerstag. Seine und die Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) lägen bereits am oberen Ende der von Morphosys bestätigten Zielspanne./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.