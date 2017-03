JPMorgan belässt Morphosys auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach der Bilanzvorlage auf "Neutral" belassen.Im vierten Quartal sei ein höherer Verlust angefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick des Antikörperspezialisten für 2017 lege höhere Forschungskosten und einen entsprechend größeren Fehlbetrag nahe. Das vertragsgemäße Ende der Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Novartis hatte Gordon bereits einkalkuliert. Der Markt habe einer Verlängerung durch die Schweizer aber noch eine knappe 50-Prozent-Chance eingeräumt, so der Experte. Er sieht daher möglichen Anpassungsbedarf anderer Analyshäuser bei den Umsatzprognosen bis 2019./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.