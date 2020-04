JPMorgan belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der französische Reifenhersteller habe solide Umsatzzahlen im Rahmen seiner Erwartungen ausgewiesen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar könnten die Volumina 2020 deutlich sinken und stärker auf den Gewinn durchschlagen, dies sollte aber durch den starken Preismix und die niedrigeren Rohstoffpreise ausgeglichen werden können./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.