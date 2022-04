JPMorgan belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der März sei geprägt gewesen von einer sehr negativen Bedarfsentwicklung durch die Automobil- und Nutzfahrzeughersteller sowie Engpässen in der Lieferketten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit habe der vergangene Monat das erste Quartal zu einer Herausforderung gemacht. Die starke Preismacht und die Stärke im Reifen-Einzelhandel seien die Gründe, die für die Michelin-Aktie sprächen, und diese seien weiterhin intakt./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 12:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 12:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.