JPMorgan belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor der Berichtssaison im Automobilsektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Angetrieben vom Produktionswachstum, stabilen Währungstendenzen und nur moderatem Gegenwind durch die Rohmaterialpreise rechne er mit einem sehr starken Jahresauftakt in der Automobilbranche, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dies lasse auch im Zulieferbereich ein überzeugendes erstes Quartal erwarten. Von Michelin erhoffe er sich weitere Indizien für die Preismacht des Reifenherstellers./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.