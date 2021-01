JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Dass der Pharmakonzern eine klinische Studie zu Bintrafusp alfa als mögliche Erstlinien-Therapie für Patienten mit einem bestimmten fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) abgebrochen habe, sei eine klare Enttäuschung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sehe er nur begrenzte Auswirkungen durch diese Entscheidung. In seinem Bewertungsmodell für Merck habe er bislang ohnehin einen Nullbeitrag aus dieser Indikation berücksichtigt./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 13:18 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.