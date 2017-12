JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Neutral' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Healthcare-Sparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Das Basisgeschäft werde bis 2022 zumindest stabil bleiben, selbst ohne eine positive Entwicklung mit Produkten zur Selbstmedikation, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr stünden zudem einige wichtige Entscheidung aus der Wirkstoffpipeline bevor./ag/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.