JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 255 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Analyst David Perry empfiehlt laut einer am Freitag vorliegenden Studie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor vor dem außerordentlichen EU-Gipfel Ende Mai, Aktien aus diesem Bereich zu erwerben. Die Analyse der Europäischen Kommission habe ergeben, dass die Verteidigungshaushalte der EU in den vergangenen zehn Jahren kaum gewachsen seien und deutlich hinter dem Wachstum der Verteidigungshaushalte Russlands und Chinas zurückgeblieben seien./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 23:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2022 / 01:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.