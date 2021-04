JPMorgan belässt MTU auf 'Neutral' - Ziel 191 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen.Dies schrieb Analyst David Perry in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Rüstungs- und Luftfahrtbranche. Für die luftfahrtabhängigen Konzerne seit das erste Quartal krisenbedingt schwierig gewesen. Einige Konzerne müssten wohl ihre Jahresziele überdenken, wenn auch vielleicht nicht zu diesem frühen Zeitpunkt. Die Anleger schauten indes wohl bereits weiter voraus in Richtung 2023 und 2024, so Perry./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.