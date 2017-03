JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Underweight' - Ziel 10,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.Das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft sei etwas besser ausgefallen als erwartet und die Konsensschätzungen könnten mit Blick auf das für 2017 angepeilten Ebit steigen, schrieb Analyst Christopher Combe in einer Studie vom Freitag. Der Kapitalzufluss dürfte 2017 aber zum Vorjahr sinken. Ansonsten lasse sich die Entwicklung in den kommenden Monaten in einem von hohen Schwankungen geprägten politischen und konjunkturellen Umfeld nur begrenzt vorhersagen./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.