JPMorgan belässt London Stock Exchange auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3955 Pence belassen.Europäische Börsenbetreiber litten weiter unter den geringen Schwankungen an den Aktienmärkten, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könne der jüngste Chefwechsel bei der LSE Unsicherheit mit Blick auf die künftige Strategie oder die Ziele des Unternehmens hervorrufen./la/das Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.