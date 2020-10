JPMorgan belässt Linde auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Linde vor Zahlen auf "Overweight" belassen.Das Ziel lautet weiterhin auf 280 Dollar. Die Konsensschätzungen für das dritte Quartal seien womöglich zu tief angesetzt, zumindest was den operativen Gewinn (Ebitda) betreffe, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Die Umsätze fielen saisonal in den dritten Quartalen niedriger aus./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 10:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 12:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.