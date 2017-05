JPMorgan belässt Linde auf 'Neutral' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen.Das Wachstum beim Gasekonzern bleibe recht schwach, schrieb Analyst Martin Evans in einer Studie vom Donnerstag. Dazu kämen Unsicherheiten mit Blick auf die angestrebte Fusion mit Praxair. Evans überarbeitete sein Bewertungsmodell für die Aktie, änderte aber nichts an seinen Schätzungen für 2017 und 2018./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.