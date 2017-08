JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Overweight' - Ziel 195 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Quartalszahlen des Wettbewerbers Coty auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.Coty habe enttäuscht, doch dies dürfte überwiegend unternehmensspezifische Gründe haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Den französischen Kosmetikhersteller L'Oreal sieht sie indes weiter in guter Verfassung. Die im Vergleich zur Konkurrenz schwächere Kursentwicklung seit Jahresbeginn spiegele die Stärke von L'Oreal nicht wider./ajx/gl Datum der Analyse: 24.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.