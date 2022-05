JPMorgan belässt LVMH auf 'Overweight'

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Overweight" belassen. Auf dem Weg durch das zweite Quartal und das zweite Halbjahr gebe es für europäische Luxusgüterhersteller zwar positive Nachrichten mit Blick auf das Ende des harten Lockdowns in Shanghai, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Sorgen dürften nun allerdings in Richtung der westlichen Konsumenten wandern. Sie zieht einen selektiven Investmentansatz vor und bevorzugt weiterhin die Aktien von LVMH sowie Richemont./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 20:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.