JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 147 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

Finanztrends Video zu LEG Immobilien



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG Immobilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen.In der Vergangenheit habe sich ein Bewertungsabschlag der Aktie auf den Nettovermögenswert (NAV) zumeist als Kaufsignal erwiesen, schrieb Analyst Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. LEG-Papiere seien bisher nur dreimal mit einem höheren als dem derzeitigen Abschlag gehandelt worden. Die deutschen Immobilienunternehmen seien zudem für die steigende Inflation innerhalb der Branche vergleichsweise gut gerüstet./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 23:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.