JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat LEG Immobilien vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Rückschließend vom Wertzuwachs beim Nordrhein-Westfalen-Portfolio des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia rechne er bei LEG im ersten Halbjahr mit einer Wertsteigerung von mehr als 5,5 Prozent für 51 Prozent des Gesamtportfolios, schrieb Analyst Neil Green in einer Studie zu deutschen Wohnimmobilienwerten vom Mittwoch. Für das Gesamtjahr geht er von Plus von 8,4 Prozent bei LEG aus. Sein "Top Pick" bleibt Deutsche Wohnen vor Vonovia und LEG./ck/gl Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.