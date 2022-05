JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Knorr-Bremse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Seine Umsatz- und Margenerwartungen für den Bremssystem-Anbieter lägen weitgehend im Rahmen jüngst veröffentlichter Konsensschätzungen und gingen von einem schwachen Jahresstart aus, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Prognose für das operative Jahresergebnis (Ebit) sei indes vorsichtiger. Er rechnet aber mit einer Bestätigung der Jahresziele./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 18:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2022 / 18:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.