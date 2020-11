JPMorgan belässt Kion auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.Die Maßnahme an sich komme zwar nicht komplett überraschend, der Zeitpunkt aber schon, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schließlich habe das Management des Gabelstaplerherstellers bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen angedeutet, genug Liquidität zur Bewältigung der aktuellen Virus-Krise zu haben. Mit dem frischen Geld könne das Unternehmen derweil seine Verschuldung nur in bescheidenem Maße verringern./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 10:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2020 / 10:41 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.