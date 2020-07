JPMorgan belässt Kion auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Diese hätten seine Erwartungen deutlich überboten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Montag. So liege der Auftragseingang des Staplerherstellers um mehr als die Hälfte über seiner Prognose. Besonders auffällig sei der starke Auftragsanstieg im Segment Lieferkettentechnik (SCS). Das dürfte die Befürchtung einiger Investoren ausräumen, dass Kion hier Marktanteile verlieren könnte./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 14:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2020 / 14:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.