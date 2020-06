JPMorgan belässt Kion auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach einer Konferenz mit den Vorstäden europäischer Kapitalgüterhersteller auf "Neutral" belassen.Die Aussagen der Finanzchefin Anke Groth hätten seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Es könnte allerdings ein Abwärtsrisiko mit Blick auf seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller zum zweiten Qartal geben, vor allem in der Sparte Industrial Trucks & Services./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2020 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.