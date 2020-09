JPMorgan belässt K+S auf 'Underweight' - Ziel 5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach einem Gespräch mit dem Konzernchef Burkhard Lohr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen.Der Fokus des Salz- und Düngemittelkonzerns liege auf der strukturellen Verbesserung seines Profils beim Barmittelfluss und seiner Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich der Kosten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem soll die hohe Verschuldung durch 30 Maßnahmen - unter anderem dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts - gesenkt werden. Der Vorstand hoffe, zu den Maßnahmen in den kommenden Wochen Fortschritte bekanntgeben zu können./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 19:54 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.