JPMorgan belässt Intel auf 'Overweight' - Ziel 80 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel nach einem Strategietag des Chipherstellers am 23. März auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen.Der neue Vorstandschef Pat Gelsinger setze bereits Akzente und stecke dem Team ehrgeizige Ziele, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sur verwies dabei auf höhere Investitionen. Wie immer gehe es bei Intel aber um die Umsetzung der Pläne./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:30 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.