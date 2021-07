JPMorgan belässt Intel auf 'Overweight' - Ziel 78 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen.Die Veranstaltung "Intel Accelerated" habe eine klare Indikation dafür gegeben, dass der Chiphersteller auf dem richtigen Weg sei zur Technologieführerschaft in der Industrie, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auch auf die neu gewonnenen Kunden Amazon und Qualcomm für seine Dienste als Auftragsfertiger. Entscheidend werde nun die Umsetzung sein./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:35 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.