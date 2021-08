JPMorgan belässt Infineon auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Die Lagerbestände der europäischen Halbleiterhersteller seien im zweiten Quartal immer noch extrem niedrig gewesen, auch wenn sie sich gegenüber dem ersten Quartal marginal verbessert hätten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im dritten Quartal könnte sich die Lage auf der Angebotsseite dank neuer Produktionskapazitäten langsam ein wenig entspannen. Die bisher am besten gelaufenen Branchenaktien, die die Anleger weiter im Portfolio haben sollten, seien ASML und ASM International als seine bevorzugten Titel unter den großen beziehungsweise mittelgroßen Herstellern. Für langfristig orientierte Investoren bleibe Infineon erste Wahl, und STMicro erscheine wegen der vergleichsweise geringen Abhängigkeit vom Technologiekonzern Apple als Kunden attraktiver als in der Vergangenheit./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.