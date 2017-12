JPMorgan belässt Inditex auf 'Overweight' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Das Quartal dürfte stark begonnen haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Im weiteren Verlauf dürfte sich das Wachstum jedoch deutlich abgeschwächt haben. Im vierten Quartal dürfte der spanische Textilkonzern dann wieder zu prozentual zweistelligem Wachstum zurückkehren./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.