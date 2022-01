JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Underweight' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Nach einem starken dritten Quartal rechne sie mit einem schwierigen vierten Jahresviertel, das von einem gewissen Volumenrückgang in Schlüsselmärkten und weiterem Kostendruck geprägt gewesen sein dürfte, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Aufgrund der sich beschleunigenden Kosteninflation dürfte für den weltgrößten Brauereikonzern auch das Jahr 2022 herausfordernd sein./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.