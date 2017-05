JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Der weltgrößte Brauereikonzern habe eine durchwachsene Bilanz vorgelegt, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Freitag. Der Experte sieht sich deswegen in seiner zurückhaltenden Einschätzung für die Aktie bestätigt./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.