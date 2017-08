JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach einem Investorentreffen in den USA auf "Neutral" belassen.Die Anleger sorgten sich weiter über die Zugkraft der wichtigen Biermarken Bud Light und Budweiser auf dem dortigen Markt, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die hohe Bewertung bleibe die entscheidende Hürde für die Aktie./gl/ajx Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.