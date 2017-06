JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Overweight" belassen.Der spanische Versorger verliere per saldo kaum Kunden, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem sei der spanische Energiemarkt weniger wettbewerbsintensiv als andere europäische Länder./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.