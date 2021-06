JPMorgan belässt IAG auf 'Overweight' - Ziel 2,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IAG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2,70 Euro belassen.Es gebe im europäischen Luftfahrtsektor durchweg positive Signale, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So stiegen die Impfraten in Europa stetig und die Covid-19-Fälle seien weltweit rückläufig. Bei der Airline-Holding erholten sich die Reisebuchungen von einem niedrigen Niveau aus, allerdings seien die globalen Kapazitäten der Fluggesellschaften auf dem höchsten Niveau seit April 2020./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2021 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2021 / 07:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.