JPMorgan belässt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Die Eckdaten des Modekonzerns seien durchaus ansprechend, die Details dazu aber weniger, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer Studie vom Mittwoch. So bemängelte Flouquet die Qualität des Zahlenwerks./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.