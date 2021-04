JPMorgan belässt Hensoldt auf 'Overweight' - Ziel 18 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Dies schrieb Analyst David Perry in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Rüstungs- und Luftfahrtbranche. Im Rüstungsbereich rechnet der Experte mit einer soliden Auftragslage. Hensoldt, die als börsennotiertes Unternehmen nun erstmals Ergebnisse für das erste Quartal ausweisen, erzielt laut Perry den Löwenanteil der Umsätze im zweiten Halbjahr./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 20:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.