JPMorgan belässt Hellofresh auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten bleibe eines seiner "Top Picks" im Segment Medien & Internet und er empfehle den Kauf in jedweder Rückschlagsituation, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Preisfestlegung des Unternehmens, so habe er zudem festgestellt, ähnele der von Supermärkten. Damit sei der Absatz weniger stark schwankend./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.