JPMorgan belässt Hella auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Begünstigt von geringeren Kosten für Forschung und Entwicklung dürfte der Autozulieferer die Margen in einem saisonal bedingt schwächeren Quarta zum Vorjahr gesteigert haben, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Dienstag./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.