JPMorgan belässt Hella auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach einem Treffen mit dem Vorstand auf "Neutral" belassen.Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich der Ziele für 2017, schrieb Analyst Nikhil Bhat in einer Studie vom Mittwoch. Er ziehe es aber vor, zunächst abzuwarten, ob der Autozulieferer seine Kosten in den Griff bekomme./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.