JPMorgan belässt HeidelbergCement auf 'Neutral' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Finanztrends Video zu HeidelbergCement



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement vor einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Die Veranstaltung des Baustoffkonzerns werde online übertragen und biete der Führung eine Gelegenheit, bei den Anlegern Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe die Umsetzung der Unternehmensstrategie, wo die Heidelberger in den vergangenen Jahren einiges schuldig geblieben seien. Zudem müsse die Verschuldung unter Kontrolle bleiben./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.