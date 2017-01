JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" belassen.Die von den Regulierungsbehörden in den USA und Europa gelockerten Zugangshürden für Versicherer aus den beiden Regionen dürften sich leicht positiv auf die Geschäfte des MDax-Unternehmens auswirken, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Mittwoch./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.