JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 108 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen.Im Versicherungssektor sehe es nach den jüngsten Katastrophenschäden mehr und mehr nach einem Wendepunkt aus, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Branchenstudie vom Dienstag. Sowohl im Rückversicherungsbereich als auch bei gewerblichen Sachversicherungen in den USA würden steigende Prämien immer mehr zum Thema. Hannover Rück dürfte dabei zu den Profiteuren gehören./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.