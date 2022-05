JPMorgan belässt H&M auf 'Neutral' - Ziel 145 schwedische Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hennes & Mauritz (H&M) vor den am 15. Juni erwarteten Umsatzzahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen belassen. Im März seien die Umsätze des Modeunternehmens durch Lieferkettenunterbrechungen während des Saisonwechsels beeinträchtigt worden, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für April und Mai indes geht sie im Vergleich zum selben Zeitraum vor drei Jahren, also dem Jahr vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie, von Verbesserungen aus. Dabei verwies sie auf das sich aufhellende Umfeld in Europa./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 17:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.