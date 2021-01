JPMorgan belässt HSBC auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen.Niedrigere Wertberichtigungen und ein Wachstum der Kredite sollte die in Asien engagierten Banken stützen, während der strukturelle Gegenwind beim Nettozinseinkommen hingegen insgesamt aber noch nicht zu Ende sein dürfte, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzugt weiter die günstiger bewerteten Aktien von Standard Chartered./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2021 / 23:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.