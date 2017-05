JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 670 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 670 Pence belassen.Das Ergebnis des ersten Quartals habe in fast allen Punkten überzeugt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer Studie vom Freitag. Da die Aktie zuletzt bereits stark gestiegen ist, sei Europas größte Bank bereits sehr hoch bewertet. Er sieht daher für die Aktie kaum mehr Luft nach oben./zb/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.