JPMorgan belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral' - Ziel 1670 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1670 Pence belassen.Er rechne zwar mit einem Verfehlen des Marktkonsens, das aber keine bedeutenden Anpassungen an den Konsensschätzungen für 2017 zur Folge haben dürfte, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Dienstag. Es dürfte vor allem mit zeitlichen Verschiebungen im Zusammenhang stehen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.