JPMorgan belässt GlaxoSmithKline auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" belassen.Der Erfolg der Novartis-Tochter Sandoz bei der Lancierung eines Generikums zum Inhalator Advair Diskus von Glaxo sei leicht negativ für die Aktien des britischen Pharmakonzerns, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Möglich sei, dass die Briten von Mitte 2018 an dem Wettbewerbsdruck ausgesetzt seien./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.