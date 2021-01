JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 3530 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen für das Schlussquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3530 Franken belassen.Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte sich beständig gut entwickelt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei bestimmten Angeboten für die Lebensmittelindustrie könnten zwar die Lockdowns eine Erholung begrenzt haben, die Geschäfte mit der Kosmetikindustrie dürften aber weiterhin von einer guten Nachfrage profitiert haben. Mit Blick auf das neutrale Votum verweist die Analystin auf die schon recht hohe Bewertung der gesamten Branche./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2021 / 21:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.