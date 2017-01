JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 94 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Gerresheimer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Die europäische Medizintechnikbranche dürfte im Jahr 2017 zunächst nur schleppend vorankommen, schrieb Analyst David Adlington in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Vom zweiten Quartal an sei aber mit einer Beschleunigung zu rechnen. Gerresheimer zählt er weiterhin zu seinen "Top Picks"./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.