JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 80,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80,20 Euro belassen. Analyst Craig McDowell attestierte dem Verpackungshersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie durchwachsene Resultate. Er verwies zudem darauf, dass der für das Unternehmen übliche Ausblick auf das Kerngeschäft nun auch den Bereich Advanced Technologies umfasst. Das sollte aber ebenso wenig einen großen Einfluss auf die Kosnensschätzungen haben wie die neuen, mittelfristigen Ziele. Die Gewinnerwartungen des Marktes für das Geschäftsjahr 2021/22 dürften indes sinken./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 07:40 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.