JPMorgan belässt Generali auf 'Overweight' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Phillipe Donnet sei auf der Hauptversammlung als Vorstandschef des Versicherers mit 56 Prozent des stimmberechtigten Kapitals bestätigt worden, während 42 Prozent gegen ihn gestimmt hätten, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei eine gute Quote nach den jüngsten Presseberichten, die eine knappere Entscheidung vermuten ließen. Seines Erachtens ist dies positiv für Generali./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 10:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 11:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.