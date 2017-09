JPMorgan belässt Generali auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Generali zähle unter den europäischen Versicherern zusammen mit NN Group, Ageas, Aviva, Allianz und Direct Line zu ihren "Top Picks", schrieben die Analysten um Ashik Musaddi in einer am Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie. Sie zeichneten sich durch eine hohe Kapitalausstattung aus sowie durch attraktive Ausschüttungen via Dividenden, Sonderdividenden und Aktienrückkäufen./ajx/tav Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.