JPMorgan belässt GE auf 'Underweight' - Ziel 17 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric (GE) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 US-Dollar belassen.Der Investorentag des Industriekonzerns habe in ihm ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit erzeugt, schrieb Analyst Stephen Tusa in einer Studie vom Dienstag. Er begrüße zwar die offene Diskussion über die Probleme des neuen Managements. Die bevorstehenden fundamentalen Herausforderungen untermauerten aber die Abwärtsgefahren für die Aktie./tih/gl Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.